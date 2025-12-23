"رابطة البيئة" تنشر الوعي في نهائي السوبر الإيطالي بالرياض بمشاركة نجوم وأصدقاء

وثمّن الكابتن ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نجاح المبادرة، مؤكدًا أن "الرياضة منصة مؤثرة، وعندما نستخدمها لغرس الوعي البيئي، فإننا نزرع أثرًا يمتد للأجيال"، مشيرًا إلى أن ما شهدته البطولة من تفاعل يؤكد قدرة "رابطة البيئة" على الوصول إلى جميع الجماهير بمختلف ثقافاتهم.