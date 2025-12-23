"رابطة البيئة" تنشر الوعي في نهائي السوبر الإيطالي بالرياض بمشاركة نجوم وأصدقاء

شاركت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، بدعم من صندوق البيئة، في تفعيل مبادرة «رابطة البيئة» للمرة الثانية، وذلك على هامش المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، التي أُقيمت أمس على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، تحت إشراف وتنظيم وزارة الرياضة.
وشهد ركن المبادرة تفاعلًا واسعًا من جماهير من مختلف الجنسيات، في ظل البعد العالمي للبطولة، حيث أسهمت المبادرة في إيصال رسائل بيئية توعوية لفئات متنوعة من داخل المملكة وخارجها.
وشارك في فعاليات الجناح عدد من نجوم المنتخب السعودي السابقين، من خلال توزيع الهدايا والشتلات الزراعية على الجماهير، بهدف تعزيز ثقافة الزراعة والاستدامة بأسلوب تفاعلي يلامس جميع الفئات.
كما تضمن الركن أنشطة عملية مثل غرس الشتلات، وشرح مبسط لآليات الفرز وإعادة التدوير، إلى جانب توزيع محتوى تعليمي للأطفال والعائلات، بما يُسهم في ترسيخ الوعي البيئي داخل المنشآت الرياضية.
وشهدت المبادرة مشاركة جماهيرية تطوعية في تنظيف المدرجات بعد نهاية المباراة، في تجسيد حي لروح المسؤولية المجتمعية، وتأكيد على أن الحفاظ على البيئة يُعد جزءًا من التجربة الرياضية المتكاملة.
وثمّن الكابتن ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نجاح المبادرة، مؤكدًا أن "الرياضة منصة مؤثرة، وعندما نستخدمها لغرس الوعي البيئي، فإننا نزرع أثرًا يمتد للأجيال"، مشيرًا إلى أن ما شهدته البطولة من تفاعل يؤكد قدرة "رابطة البيئة" على الوصول إلى جميع الجماهير بمختلف ثقافاتهم.