الإسبانية إيتوريوث تتوّج ببطولة أرامكو هيوستن للجولف ضمن سلسلة PIF العالمية

تُوّجت الإسبانية نوريا إيتوريوث بلقبها الخامس في الجولة الأوروبية للسيدات (LET) بعد فوزها بفارق ضربتين في بطولة أرامكو هيوستن، الجولة الرابعة من سلسلة PIF العالمية، حيث تألقت بثلاث ضربات بيردي في آخر خمس حفر لتحسم لقبًا جاء بعد منافسة شديدة على ملعب جولف كريست في تكساس.
ودخلت إيتوريوث اليوم الختامي من البطولة متأخرة بفارق ضربة واحدة عن مواطنتها كارلوتا سيغاندا، إلا أنها قدّمت أداءً قويًّا وسط أجواء حارة وغائمة، ونجحت في تسجيل 68 ضربة (-4)، لتُنهي المنافسات بمجموع 203 ضربات (-13)، وتعتلي صدارة الترتيب في ختام الجولة الثالثة والحاسمة.
ولم تتمكن كارلوتا سيغاندا، سفيرة جولف السعودية، من استعادة إيقاعها بعد تعرضها لدبل بوغي في الحفرة التاسعة إثر فقدان كرتها، لتنهي الجولة الختامية بـ71 ضربة. في المقابل، قدّمت الإنجليزية تشارلي هال، سفيرة جولف السعودية أيضًا، أداءً لافتًا سجلت خلاله 67 ضربة، لتشارك المركز الثاني مع سيغاندا في ختام منافسات البطولة.
وشهد ملعب جولف كريست أجواءً جماهيرية مفعمة بالحيوية والتفاعل، حيث استمتع الزوّار بمتابعة منافسات نخبة لاعبات الجولف على مستوى العالم، إلى جانب خوض تجارب ميدانية مميزة ضمن مبادرات جولف السعودية، التي وفّرت فرصة مثالية لعشّاق اللعبة للتفاعل المباشر مع أجواء البطولة وتعزيز ارتباطهم برياضة الجولف.
وتُختتم سلسلة PIF العالمية لموسم 2025 عبر بطولة أرامكو الصين، التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل على ملاعب ميشن هيلز في مدينة شينزن الصينية، لتكون المحطة الختامية لموسم استثنائي من المنافسات العالمية والقصص الملهمة.