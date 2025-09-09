الإسبانية إيتوريوث تتوّج ببطولة أرامكو هيوستن للجولف ضمن سلسلة PIF العالمية

ولم تتمكن كارلوتا سيغاندا، سفيرة جولف السعودية، من استعادة إيقاعها بعد تعرضها لدبل بوغي في الحفرة التاسعة إثر فقدان كرتها، لتنهي الجولة الختامية بـ71 ضربة. في المقابل، قدّمت الإنجليزية تشارلي هال، سفيرة جولف السعودية أيضًا، أداءً لافتًا سجلت خلاله 67 ضربة، لتشارك المركز الثاني مع سيغاندا في ختام منافسات البطولة.