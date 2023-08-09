النصر يتأهل لنهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية على حساب الشرطة العراقي

تأهَّل فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم للمباراة النهائية للبطولة العربية عقب تغلبه على شقيقه الشرطة العراقي بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
في الشوط الأول كان لاعبو النصر هم الطرف الأقوى على أرضية الملعب منذ صفارة البداية، وخلقوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنهم لم يصلوا إلى الشباك، بينما ركن فريق الشرطة العراقي للخلف معتمدًا على الكرات المرتدة؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
محاولات فريق النصر استمرت في الشوط الثاني لبلوغ مرمى الشرطة، لكنها افتقرت للدقة والتركيز حتى احتسب الحكم الإماراتي عادل النقبي ركلة جزاء لمصلحة النصر بعد العودة لتقنية الفار نتيجة عرقلة المهاجم ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في ترجمتها هدفًا أول داخل شباك أحمد باسل فاضل عند الدقيقة الـ75 من زمن المباراة.
وينتظر النصر في المباراة النهائية الفائز من ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال وشقيقه الشباب السعودي.