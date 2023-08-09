النصر يتأهل لنهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية على حساب الشرطة العراقي

في الشوط الأول كان لاعبو النصر هم الطرف الأقوى على أرضية الملعب منذ صفارة البداية، وخلقوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنهم لم يصلوا إلى الشباك، بينما ركن فريق الشرطة العراقي للخلف معتمدًا على الكرات المرتدة؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.