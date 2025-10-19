بحضور "أنطونيو أريماني".. "بن جلوي" يشهد اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للترايثلون

وناقش الكونغرس، بصفته أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد، عددًا من الملفات الاستراتيجية لمستقبل الرياضة، شملت: تطوير منظومة المسابقات، وتعزيز برامج دعم الاتحادات الوطنية، ورفع جودة المنافسة في الفئات الأولمبية والعمرية، إضافةً إلى مناقشة خطط التحول الرقمي المستقبلية.