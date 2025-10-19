بحضور "أنطونيو أريماني".. "بن جلوي" يشهد اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للترايثلون

شارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، في أعمال مجلس إدارة الاتحاد الدولي للترايثلون والكونغرس السنوي للاتحاد في مدينة وولونغونغ الأسترالية، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أنطونيو أريماني.
وناقش الكونغرس، بصفته أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد، عددًا من الملفات الاستراتيجية لمستقبل الرياضة، شملت: تطوير منظومة المسابقات، وتعزيز برامج دعم الاتحادات الوطنية، ورفع جودة المنافسة في الفئات الأولمبية والعمرية، إضافةً إلى مناقشة خطط التحول الرقمي المستقبلية.
وفي إطار فعاليات الكونغرس، شهد "بن جلوي" منافسات بطولة العالم للترايثلون 2025 في مدينة سيدني الأسترالية، والتي جمعت نخبةً من أبرز اللاعبين المصنّفين عالميًا في فئات النخبة والفئات العمرية، وسط حضور جماهيري دولي واسع.