ربع نهائي أمم أوروبا 2024: ألمانيا تصطدم بإسبانيا وفرنسا تواجه البرتغال

المنتخبان يعانيان بسبب العقم الهجومي والاثنان لم يواجها في مشوارهما أي منتخب قوي، وستكون مواجهة اليوم أول اختبار حقيقي لهما، وتملك فرنسا منتخبًا شابًا لديه عناصر خبرة تطمح في صنع الفارق والتتويج باللقب القاري، في حين تمتلك البرتغال منتخبًا خبيرًا لديه عناصر شابة تسعى إلى التتويج القاري الثاني في تاريخها.