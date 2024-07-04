ربع نهائي أمم أوروبا 2024: ألمانيا تصطدم بإسبانيا وفرنسا تواجه البرتغال

تنطلق مساء اليوم منافسات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا حتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري بمواجهتين ناريتين.
نهائي مبكر يجمع بين إسبانيا المرشحة الأوفر حظًا للظفر باللقب وألمانيا صاحبة الأرض والجمهور على ملعب أم أتش أرينا في مدينة شتوتغارت عند تمام الساعة السابعة مساءً.
وتجمع المباراة هذه بين أكثر منتخبين توجا بلقب البطولة بـ3 ألقاب لكل منهما، فالفريقان يبحثان عن مواصلة مشوارهما في البطولة للظفر بالنجمة الرابعة.
يحتضن ملعب فولكسبارك في هامبورغ مواجهة فرنسا والبرتغال في إعادة لنهائي عام 2016 الذي ابتسم حينها لرفاق كريستيانو رونالدو.
المنتخبان يعانيان بسبب العقم الهجومي والاثنان لم يواجها في مشوارهما أي منتخب قوي، وستكون مواجهة اليوم أول اختبار حقيقي لهما، وتملك فرنسا منتخبًا شابًا لديه عناصر خبرة تطمح في صنع الفارق والتتويج باللقب القاري، في حين تمتلك البرتغال منتخبًا خبيرًا لديه عناصر شابة تسعى إلى التتويج القاري الثاني في تاريخها.