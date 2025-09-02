"النجيمي" ينهي الجدل .. للنصر 10 بطولات دوري فقط.. والعربية أمام الهلال رسمية

وقال النجيمي، خلال ظهوره في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، إن النصر أضاف إلى بطولاته الـ10 في الدوري 7 بطولات مناطق وبطولتي صعود، ليصل إلى 19 بطولة، مشددًا على أن التوثيق الرسمي لا يحتسب سوى البطولات التي تشارك بها الأندية على مستوى المملكة.