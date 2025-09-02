"النجيمي" ينهي الجدل .. للنصر 10 بطولات دوري فقط.. والعربية أمام الهلال رسمية

أنهى عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، عبدالإله النجيمي، الجدل الدائر حول عدد بطولات نادي النصر، مؤكدًا أن الفريق يمتلك 10 بطولات دوري رئيسية فقط، وليست 19 كما يعلن النادي في حساباته الرسمية.
وقال النجيمي، خلال ظهوره في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، إن النصر أضاف إلى بطولاته الـ10 في الدوري 7 بطولات مناطق وبطولتي صعود، ليصل إلى 19 بطولة، مشددًا على أن التوثيق الرسمي لا يحتسب سوى البطولات التي تشارك بها الأندية على مستوى المملكة.
وأضاف أن من حق كل نادٍ الاعتزاز بجميع مشاركاته وإنجازاته، إلا أن عمل لجنة التوثيق يسير وفق النصوص واللوائح الرسمية، ويتمتع بالاستقلالية الكاملة بدعم من القيادة الرياضية، ممثلة في سمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وحول البطولة العربية التي استضافتها الطائف وتُوّج بها النصر على حساب الهلال، أوضح النجيمي أنها بطولة رسمية غير مصنفة كودية، حتى لو صرح أي مسؤول بخلاف ذلك.