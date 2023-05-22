رياضة

"النصر" فى مواجهة "الشباب" و"الاتحاد" أمام "الباطن".. هل تكون جولة الحسم؟

الهلال في ضيافة العدالة .. اليوم في ختام الجولة 28 من دوري روشن
"النصر" فى مواجهة "الشباب" و"الاتحاد" أمام "الباطن".. هل تكون جولة الحسم؟
محمد السيد
محمد السيد

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات قد تكون هي المعلنة عن لقب مسابقة الدوري هذا الموسم حال تعثر النصر، أو قد تشعل المسابقة أكثر وأكثر حال تعثر الاتحاد وفوز النصر وستكون المباريات على النحو التالي:

الهلال - العدالة

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء.

يدخل الهلال المباراة وهو بالمركز الرابع ويمتلك 53 نقطة ، بينما يمتلك العدالة 24 نقطة، و يقع بالمركز الـ15 (قبل الأخير).

الاتحاد - الباطن

يتواجه الفريقان في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يشارك الاتحاد باللقاء وهو متصدر جدول دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، في حين يدخل الباطن المباراة وهو يمتلك 19 نقطة، ويأتي بالمركز الـ16 (الأخير).

النصر - الشباب

يواجه النصر نظيره الشباب في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.

يدخل النصر المباراة وهو يحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، يليه الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

نادي الاتحاد
نادي النصر
نادي الهلال
نادي الشباب
دوري روشن السعودي للمحترفين

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