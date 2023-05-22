"النصر" فى مواجهة "الشباب" و"الاتحاد" أمام "الباطن".. هل تكون جولة الحسم؟

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات قد تكون هي المعلنة عن لقب مسابقة الدوري هذا الموسم حال تعثر النصر، أو قد تشعل المسابقة أكثر وأكثر حال تعثر الاتحاد وفوز النصر وستكون المباريات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء.
يدخل الهلال المباراة وهو بالمركز الرابع ويمتلك 53 نقطة ، بينما يمتلك العدالة 24 نقطة، و يقع بالمركز الـ15 (قبل الأخير).
يتواجه الفريقان في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يشارك الاتحاد باللقاء وهو متصدر جدول دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، في حين يدخل الباطن المباراة وهو يمتلك 19 نقطة، ويأتي بالمركز الـ16 (الأخير).
يواجه النصر نظيره الشباب في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.
يدخل النصر المباراة وهو يحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، يليه الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة.