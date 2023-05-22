"النصر" فى مواجهة "الشباب" و"الاتحاد" أمام "الباطن".. هل تكون جولة الحسم؟

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات قد تكون هي المعلنة عن لقب مسابقة الدوري هذا الموسم حال تعثر النصر، أو قد تشعل المسابقة أكثر وأكثر حال تعثر الاتحاد وفوز النصر وستكون المباريات على النحو التالي: