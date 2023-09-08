بالصور.. ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي يتدرّب مع لاعبي المنتخبات السعودية

قام أحد أشهر الرياضيين العالميين والهدّاف التاريخي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" "ليبرون جيمس"؛ بأول زيارة إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث شارك في حصتين تدريبيتين مع لاعبي المنتخب السعودي لكرة السلة الناشئين وبعض لاعبات المنتخب الأول للسيدات.
وعبّر الدكتور غسان طاشكندي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عن سعادته بزيارة النجم "ليبرون جيمس"؛ حيث قال: "يشرفنا أن نرحب بليبرون جيمس في المملكة العربية السعودية، اليوم. جميعنا شعرنا بفرح كبير عند رؤية ردود أفعال اللاعبين واللاعبات والابتسامات على وجوههم عند دخوله إلى الصالة. أودّ أن أشكره على الشغف الذي أظهره أثناء الحصة التدريبية، وإتاحة وقته من أجل إلهام الجيل الجديد من لاعبي ولاعبات رياضتنا في المملكة".
وأضاف طاشكندي: "ليبرون أكثر من مجرد رياضي، وتأثيره على الشباب والشابات يمتدّ بعيدًا عن عالم الرياضة فقط. أنا متأكّد من أن زيارته اليوم وتفاعله مع اللاعبين واللاعبات صنعت ذكريات لمدى الحياة وقامت بتحقيق أحلامهم. لدى النجوم الرياضيين الذين يأتون إلى المملكة أهمية كبيرة بإلهام وتوحيد وتشويق الجيل الجديد من الرياضيين والرياضيات في السعودية، وأعتقد أن النجم ليبرون يعدّ أحد أفضل الأشخاص القادرين على تحقيق هذا الشيء".
كجزء من إقامته ثلاثة أيام في المملكة، حصل المشاركون في الحصة التدريبية المنظمة من الاتحاد السعودي لكرة السلة في أكاديمية على العزم في الرياض على فرصة لا تتكرر للاستفادة من نصائح وخبرات "ليبرون" المختلفة في المراوغة والتسديد.
وبدأ اللاعب الملقب بـ"كينغ جيمس" مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين قبل 20 عامًا؛ حيث حطّم العديد من الأرقام القياسية المميزة؛ فقد فاز بأربع بطولات دوري، وجائزة أفضل لاعب أربع مرات، وجائزة أفضل لاعب في دور النهائيات أربع مرات، وذهبيتين أولمبيتين، كما حصد لقب مباراة كل النجوم All-Star ، 13 مرّة.
وأصبحت المملكة إحدى أبرز الوجهات الرئيسية لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية. وتضمّ الأحداث العالمية المقامة على أرض المملكة "بطولة جولة العالم لكرة السلة 3x3"، والتي تمت استضافتها في مدينة جدة مرتين، وضمن فعاليات موسم الدرعية العام الماضي.
وعبّر اللاعبون واللاعبات عن فرحتم ودهشتهم بزيارة "ليبرون جيمس" إلى الرياض؛ حيث قال اللاعب إبراهيم قطّان البالغ من العمر 16 عامًا: "ليبرون كان له دور رئيسي في حياتي. ليس بإمكاني وصف سعادتي اليوم. طموحاتي منذ الصغر كانت أن أصبح مثله".
وأضاف زميله عبدالله باشا: "منذ طفولتي كنت أشاهد ليبرون بشكل مستمر عبر شاشات التلفزيون والجوال؛ لذا رؤيته هنا اليوم وهو يلعب كرة السلة يعدّ أمرًا رائعًا للغاية. اعتقدت أنني في حلم وأردت أستيقظ من النوم".
وقالت لاعبة أكاديمية العزم أسيل فلاتة: "أتيحت لنا فرص عديدة كسيدات لنمارس مختلف الرياضات في المملكة. تجربة اليوم تشعر أكثر كحلم وليس حقيقية. لقد تعلمت الكثير منه ومن مهاراته".
وتشهد الرياضة في المملكة العربية السعودية تحوّلًا كبيرًا على جميع الأصعدة؛ حيث زادت نسبة الاتحادات الرياضية 50% خلال السنوات الأربع الماضية، كما ارتفعت نسبة المشاركة الرياضية والنشاط البدني بين البالغين إلى 48%، بعد أن كانت 13% فقط في عام 2015.
وشهدت كرة السلة على وجه الخصوص تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث ارتفعت المشاركة في المملكة بنسبة 54% منذ عام 2018، بفضل برامج مخصصة في جميع أنحاء المملكة. في حين يضمّ الجيل الأول من لاعبات كرة السلة السعوديات 240 لاعبة. وقد ارتفع عدد الفرق المسجلة بشكل كبير من 45 فريقًا في عام 2018 إلى 105 فريقًا في العام الحالي، بما في ذلك 28 فريقًا نسائيًّا. كما تمثّل ستة فرق وطنية للرجال والسيدات المملكة في البطولات الإقليمية والعالمية.