بالصور.. ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي يتدرّب مع لاعبي المنتخبات السعودية

وشهدت كرة السلة على وجه الخصوص تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث ارتفعت المشاركة في المملكة بنسبة 54% منذ عام 2018، بفضل برامج مخصصة في جميع أنحاء المملكة. في حين يضمّ الجيل الأول من لاعبات كرة السلة السعوديات 240 لاعبة. وقد ارتفع عدد الفرق المسجلة بشكل كبير من 45 فريقًا في عام 2018 إلى 105 فريقًا في العام الحالي، بما في ذلك 28 فريقًا نسائيًّا. كما تمثّل ستة فرق وطنية للرجال والسيدات المملكة في البطولات الإقليمية والعالمية.