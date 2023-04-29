"بنزيما" يقود ريال مدريد لفوز كبير على ألميريا

أهداف ريال مدريد سجلها النجم الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 5 و17 و42 رافعًا رصيده من الأهداف إلى 17 في المسابقة على بعد هدف واحد من متصدر قائمة الهدافين البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، وأضاف النجم الشاب رودريجو الهدف الرابع في الدقيقة 47 بينما سجل هدفي ألميريا اللاعب لازارو في الوقت المحتسب بدل من ضائع للشوط الأول ولوكاس روبيرتون في الدقيقة 61 من زمن المباراة.