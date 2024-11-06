عودة "الفرج" لقائمة الأخضر استعدادًا لموقعتَيْ أستراليا وإندونيسيا

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء قائمة من 27 لاعبًا، استدعاها الفرنسي "رينارد" لخوض مواجهتَيْ أستراليا وإندونيسيا يومَيْ 14 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.