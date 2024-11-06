عودة "الفرج" لقائمة الأخضر استعدادًا لموقعتَيْ أستراليا وإندونيسيا

شهدت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عودة اللاعب سلمان الفرج للأخضر؛ إذ ضم المدرب "رينارد" اللاعب بعد استبعاده من قِبل المدرب السابق الإيطالي مانشيني.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء قائمة من 27 لاعبًا، استدعاها الفرنسي "رينارد" لخوض مواجهتَيْ أستراليا وإندونيسيا يومَيْ 14 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وشملت القائمة الفرج، نجم الهلال السابق ونيوم الحالي، الذي مثَّل المنتخب 11 عامًا، ولعب 69 مباراة دولية بين أكتوبر 2012 وأكتوبر 2023.