"صدام هولندي- إسباني".. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وسُحِبَت، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم؛ حيث أوقعت القرعة إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب مع هولندا، فيما ستصطدم إيطاليا مع ألمانيا.