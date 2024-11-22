"صدام هولندي- إسباني".. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عن مواجهات من العيار الثقيل تجمع بين أقوى المنتخبات في القارة الأوروبية.
وسُحِبَت، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم؛ حيث أوقعت القرعة إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب مع هولندا، فيما ستصطدم إيطاليا مع ألمانيا.
وجاءت المواجهات كالآتي: "هولندا x إسبانيا (حاملة اللقب)، وكرواتيا (وصيفة النسخة الماضية) x فرنسا، والدانمارك x البرتغال، وإيطاليا x ألمانيا".
وتسعى إسبانيا وفرنسا والبرتغال للفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخها، بينما تتطلع ألمانيا والدانمارك إلى الوصول للدور قبل النهائي لأول مرة.
وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025، بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.
وتتأهل المنتخبات الفائزة من تلك المواجهات للمربع الذهبي للمسابقة، حيث سيواجه الفائز من مواجهة إيطاليا وألمانيا مع الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.
بينما سيقابل الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا بالفائز من مواجهة كرواتيا وفرنسا.
وستقام مباراتا نصف النهائي في الرابع والخامس من يونيو المقبل، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية في الثامن من يونيو المقبل.