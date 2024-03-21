وزارة الرياضة تعلن طرح فرصة استثمارية لمشروع "المستضيف المحايد" في مدينتي الملك عبدالله والأمير عبدالله الفيصل الرياضيتين

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الخميس، طرح فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "المستضيف المحايد"؛ لتعزيز حلول شبكة الاتصالات، وتقديم الحلول للشبكة اللاسلكية في المدن الرياضية، في مدينتي الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة.
ويُسهم مشروع المستضيف المحايد في رفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لشبكة الاتصالات والحلول التقنية في المدن الرياضية، أثناء إقامة الفعاليّات والمناسبات الرياضية المحلية منها أو العالمية، ويثري تجربة الحضور، بما يتواكب مع المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.
ودعت الوزارة عموم الراغبين في المنافسة على حقوق المشروع من المستثمرين والشركات المتخصصة في تشغيل خدمة المستضيف المحايد، إلى الدخول عبر الرابط التالي في منصة فرص: https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/06-24-185679-2002.
ويتناغم المشروع مع جهود وزارة الرياضة المستمرة بتعزيز العلاقة مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي بالمملكة، والمساهمة في تطويره، من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية.