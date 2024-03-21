وزارة الرياضة تعلن طرح فرصة استثمارية لمشروع "المستضيف المحايد" في مدينتي الملك عبدالله والأمير عبدالله الفيصل الرياضيتين

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الخميس، طرح فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع "المستضيف المحايد"؛ لتعزيز حلول شبكة الاتصالات، وتقديم الحلول للشبكة اللاسلكية في المدن الرياضية، في مدينتي الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة.