برباعية طاجيكستان.. الأخضر الأولمبي يستهل حملة الدفاع عن لقبه "الآسيوي"

استهل المنتخب الأولمبي السعودي حملة الدفاع عن اللقب بفوز كبير على نظيره طاجيكستان (4-2) في اللقاء الذي أُقيم بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا AFC قطر 2024.
بادر المنتخب السعودي لافتتاح باب التسجيل أولاً عن طريق ريان حامد بعدما استلم محمد أبو الشامات الكرة في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية متقنة ذهبت خلف المدافعين إلى مسجل الهدف غير المراقب ليسددها برأسه من اللمسة الأولى في الشباك وذلك عند الدقيقة 17.
سرعان ما أدرك منتخب طاجيكستان التعادل بعد مرور5 دقائق فقط عن طريق اللاعب رسلان كايلوف بعد أن تابع كرة وصلته داخل منطقة الجزاء في غفلة من المدافعين سددها قوية باغتت الحارس محمد العيسى لتستقر في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الأخضر السعودي.
وأبى هيثم عسيري إلا أن يمنح المنتخب السعودي التقدم قبل الدخول إلى الاستراحة وهو ما حصل في الوقت المحتسب بدل من ضائع بتسجيله الهدف الثاني حينما توغل عبدالله الرديف من الرواق الأيمن قبل أن يعكس كرة مثالية أمام المرمى لم يتوان مسجل الهدف عن إيداعها في الشباك عند الدقيقة (45+8).
بدأ الأخضر السعودي الشوط الثاني بقوة ونجح بإحراز ثالث الأهداف بوساطة أيمن يحيى الذي ترجم عملاً جماعيًا منظمًا بتصويبة ذكية سكنت شباك الحارس مهر الدين حسنوف وذلك في الدقيقة 55.
وتواصلت أفضلية الأخضر السعودي في الشوط الثاني بعد أن كثف من محاولاته الهجومية والتي أثمرت عن رابع الأهداف بقدم أيمن يحيى أيضًا من تصويبة قوية سددها من على مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة 60.
وعلى عكس البداية السريعة من قِبل المنتخب السعودي إلا أن المنتخب الطاجيكي تمكن من تقليص الفارق سريعًا بعد 4 دقائق من هجمة منظمة أنهاها المهاجم روستوم سويروف في الشباك معلنة عن ثاني الأهداف.
وفي الدقائق المتبقية من زمن مجريات اللقاء بقيت النتيجة على حالها لينهي الحكم المباراة بفوز المنتخب السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وفي المباراة الثانية خطف منتخب تايلاند ثلاث نقاط ثمينة بعدما تغلب على العراق 2-0 يوم الثلاثاء على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
وأكمل منتخب العراق المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم نهاد محمد في الدقيقة 71 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
وبهذه النتائج يتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد النقاط متقدمًا على نظيره التايلاندي بفارق الأهداف فيما بقي المنتخبان الطاجيكي والعراقي من دون أي نقطة.
وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة، الجمعة المقبل، حيث يلتقي طاجيكستان مع العراق، وتايلاند مع السعودية.
يُشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة إفريقيا.