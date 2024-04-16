برباعية طاجيكستان.. الأخضر الأولمبي يستهل حملة الدفاع عن لقبه "الآسيوي"

وأبى هيثم عسيري إلا أن يمنح المنتخب السعودي التقدم قبل الدخول إلى الاستراحة وهو ما حصل في الوقت المحتسب بدل من ضائع بتسجيله الهدف الثاني حينما توغل عبدالله الرديف من الرواق الأيمن قبل أن يعكس كرة مثالية أمام المرمى لم يتوان مسجل الهدف عن إيداعها في الشباك عند الدقيقة (45+8).