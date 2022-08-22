في النسخة الرابعة.. 4 مباريات غدًا في انطلاق كأس العرب للناشئين لكرة القدم

في المجموعة الأولى، يلتقي منتخب الجزائر بمنتخب فلسطين على ملعب السيق، بينما يلتقي منتخب الإمارات بمنتخب السودان على ملعب مستغانم، وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب تونس بمنتخب ليبيا على ملعب السيق، بينما يلتقي منتخب عمان بمنتخب اليمن على ملعب مستغانم، وذلك في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي, إذ اعتمد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد العربي ملعبين لاستضافة مباريات البطولة، هما السيق ومستغانم.