سعد السبيعي وفيصل البلوي ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي اتحاد غرب آسيا

ويسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق أول الألقاب على مستوى بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عامًا، معولاً بذلك على الأرض والجماهير الغفيرة التي تحتشد دومًا لمؤازرته، بينما سيحاول المنتخب الإيراني، الذي يشارك في البطولة بدعوة خاصة إلى استعادة اللقب الذي كان حققه عام ٢٠١٥ وأثناء وجود اتحاده تحت مظلة اتحاد غرب آسيا، قبل انتقاله إلى اتحاد وسط آسيا.