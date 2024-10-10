المسؤولية الاجتماعية تقيم برنامج "كرة القدم للجميع" بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بجدة

من جانبه، أشاد نزيه النصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون المثمر مع نادي ذوي الإعاقة بجدة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يعد بداية لسلسلة من البرامج المشابهة في المستقبل.