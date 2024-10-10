المسؤولية الاجتماعية تقيم برنامج "كرة القدم للجميع" بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بجدة

نظمت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم برنامج "كرة القدم للجميع"، بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، بمشاركة 30 شخصًا من ذوي الإعاقة، إضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني السابقين طلال المشعل وصالح الصقري.
وشهد البرنامج إقامة مباراة خيرية للمصابين بالإعاقة الحركية، نظمها مجموعة من المستفيدين من البرنامج التطوعي لذوي الإعاقة، والذي أقيم يوم الاثنين الماضي. تلقى المشاركون تدريبًا على تنظيم الفعاليات الرياضية استعدادًا لمشاركتهم في مسابقات كروية مستقبلاً.
وكان البرنامج التطوعي الذي أقيم في جدة قد شهد مشاركة 27 شخصًا، في إطار جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وتفعيل البرامج الرياضية التطوعية التي تشمل مختلف الفئات، بهدف بناء مجتمع حيوي وفعّال.
من جانبه، أشاد نزيه النصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون المثمر مع نادي ذوي الإعاقة بجدة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يعد بداية لسلسلة من البرامج المشابهة في المستقبل.
وأكد النصر التزام لجنة المسؤولية الاجتماعية بتنفيذ المزيد من البرامج التطوعية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في مجالات كرة القدم، وذلك ضمن مستهدفات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أُطلقت عام 2021.