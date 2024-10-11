الرياض أبطال "سلة الكراسي" في دورة الألعاب السعودية الثالثة

تُوِّج فريق نادي ذوي الإعاقة بالرياض بذهبية منافسات كرة السلة (الكراسي)، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة؛ وذلك بعد فوزه اليوم الجمعة على فريق نادي ذوي الإعاقة بالجوف بنتيجة 74/ 43 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة المركز الأولمبي السعودي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي؛ ليحصد فريق نادي ذوي الإعاقة بالجوف المركز الثاني والميدالية الفضية.