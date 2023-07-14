نادي سباقات الخيل يُنظِّم الحفل الـ(17) لموسم سباقات الطائف 2023

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو الآتي: الشوط الأول على مسافة 1200م، فازت به الفرس "هواجيس" للمالك فهد بن محمد بن فهد العريني، وتدريبات عبدالله الفراج، بقيادة الخيال عبدالله العوفي.