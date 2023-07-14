نادي سباقات الخيل يُنظِّم الحفل الـ(17) لموسم سباقات الطائف 2023

نظَّم نادي سباقات الخيل أمس الجمعة حفله الـ17 لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية. وتضمَّن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.
وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو الآتي: الشوط الأول على مسافة 1200م، فازت به الفرس "هواجيس" للمالك فهد بن محمد بن فهد العريني، وتدريبات عبدالله الفراج، بقيادة الخيال عبدالله العوفي.
والشوط الثاني على مسافة 1200م، وفاز به الجواد "بريق الفوز" لإسطبل عاديات القائد، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال فهد الفريدي.
والشوط الثالث على مسافة 1400م، فازت به الفرس "خد" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف، بقيادة الخيال وجبرتو راموس.
والشوط الرابع على مسافة 1600م، فازت به الفرس "ثقتي" للمالك تركي بن مهدي بن سلطان العامري السبيعي، وتدريبات مهدي السبيعي، بقيادة الخيال نايف العنزي. والشوط الخامس على مسافة 1600م، وفاز به الجواد "تركي الخالدية الثاني" لإسطبلات الخالدية، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال تركي العوفي.
الشوط السادس على مسافة 2000م، وفاز به الجواد "المقام" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات أحمد محمود، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.
والشوط السابع على مسافة 2000م، وفاز به الجواد" بيوجن" للمالك خالد بن مشرف بن مطلق بن شنان، وتدريبات عبدالعزيز خالد، بقيادة الخيال فواز وناس.
والشوط الثامن على مسافة 2000م، وفاز به الجواد "كساب الدهم" للمالك فهد بن محمد بن فهد العريني، وتدريبات عبدالله الفراج، بقيادة الخيال إياد الطريسي.
والشوط التاسع على مسافة 2400م، وفاز به الجواد "بن يور هوبس" لأبناء فيحان بن فيصل المنديل، وتدريبات نايف المنديل، بقيادة الخيال عبدالله العوفي.