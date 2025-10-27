كأس الملك: الأهلي يقصي الباطن ويتأهل لربع النهائي

بلغ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد أن تغلّب على نظيره الباطن (درجة أولى) بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات دور الـ16، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، بقيادة الحكم الروماني رادو بيتر سكو.
تقدم الأهلي بهدف عكسي أحرزه مدافع الباطن تركي الجلفان في الدقيقة 22.
وشهد الشوط الأول تألقًا لافتًا من حارس الباطن فلاح الشمري، الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة أهلاوية خطيرة.
وفي الشوط الثاني، أضاف فراس البريكان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 50، برأسية رائعة مستثمرًا عرضية زميله دامس.
وعزز إيفان توني النتيجة بهدف ثالث برأسية عند الدقيقة 66، ليصبح هداف البطولة حتى الآن.
واختتم اللقاء بمحاولة أهلاوية خطيرة تصدى لها حارس الباطن الشمري، إثر تسديدة قوية من توني في الدقيقة 84.