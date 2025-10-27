كأس الملك: الأهلي يقصي الباطن ويتأهل لربع النهائي

بلغ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد أن تغلّب على نظيره الباطن (درجة أولى) بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات دور الـ16، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، بقيادة الحكم الروماني رادو بيتر سكو.