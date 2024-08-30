الاتحاد يوافق على بيع عقد البرتغالي جوتا إلى نادي رين الفرنسي

أعلن نادي الاتحاد بيع المدة المتبقية في عقد المحترف البرتغالي جواو بيدرو جوتا إلى نادي رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) بيانًا مقتضبًا، جاء فيه: "يعلن نادي الاتحاد موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب البرتغالي جواو بيدرو جوتا لصالح نادي رين الفرنسي، ويتمنى النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".
وكان اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا قد انضم إلى صفوف نادي الاتحاد العام الماضي قادمًا من سيلتيك بعقد لمدة 3 سنوات، مقابل 30 مليون يورو.
وقرر مسؤولو نادي الاتحاد رحيل اللاعب البرتغالي خلال فترة الصيف بسبب عدم قناعة المدرب الفرنسي لوران بلان بمستواه.
وسيفسح رحيل جوتا المجال أمام صفقة أجنبية جديدة للاتحاد، وذلك قبل أن يغلق باب الانتقالات أبوابه في السعودية يوم الاثنين المقبل. وقد ارتبط اسم النادي بأكثر من اسم على مدار الأيام القليلة الماضية.
الجدير ذكره أن البرتغالي جوتا سجَّل 5 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة في 25 مباراة بقميص نادي الاتحاد، خلال الموسم الماضي.