الاتحاد يوافق على بيع عقد البرتغالي جوتا إلى نادي رين الفرنسي

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) بيانًا مقتضبًا، جاء فيه: "يعلن نادي الاتحاد موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب البرتغالي جواو بيدرو جوتا لصالح نادي رين الفرنسي، ويتمنى النادي التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".