"هوساوي" مساعدًا للمدير الفني بالاتحاد السعودي لكرة القدم

ويحمل أسامة هوساوي درجة الماجستير في أعمال كرة القدم، وعددًا من الدورات في الإدارة الرياضية والفنية، ورخصة UEFA A التدريبية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إضافةً إلى عمله في الجهاز الفني والإداري لنادي شاتورو الفرنسي لمدة موسمين كان آخرها مديرًا رياضيًا للنادي، كما كان من ضمن المؤسسين لرابطة لاعبي كرة القدم السعوديين ورئيسًا لها.