"هوساوي" مساعدًا للمدير الفني بالاتحاد السعودي لكرة القدم

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين قائد المنتخب الوطني السابق أسامة هوساوي مساعدًا للمدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ناصر لاركيت.
ويحمل أسامة هوساوي درجة الماجستير في أعمال كرة القدم، وعددًا من الدورات في الإدارة الرياضية والفنية، ورخصة UEFA A التدريبية من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إضافةً إلى عمله في الجهاز الفني والإداري لنادي شاتورو الفرنسي لمدة موسمين كان آخرها مديرًا رياضيًا للنادي، كما كان من ضمن المؤسسين لرابطة لاعبي كرة القدم السعوديين ورئيسًا لها.
وخاض هوساوي تجربة احترافية مع نادي أندرلخت البلجيكي وعدد من الأندية المحلية، ومثّل المنتخب الوطني في 135 مباراة دولية، قبل أن يختتم مشواره الدولي قائدًا للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2018.
من جانب آخر قدم أسامة هوساوي شكره للاتحاد السعودي على ثقتهم بتعيينه مساعدًا للمدير الفني، متطلعًا إلى مساعدة زملائه في تقديم العمل الفني الذي يُسهم في تطوير كرة القدم السعودية.