الآسيوي يستعرض قائمة النجوم الذين نالوا جائزة أفضل لاعب في البطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً

بقي على دكة البدلاء خلال فوزهم الافتتاحي أمام الصين، وقد حصل وون على فرصة المشاركة أساسياً من قبل المدرب كيم هاك-بوم أمام إيران حيث قدم عرضاً قوياً أثبت أهميته للفريق، وعلى الرغم من أنه لعب مباراة أقل من العديد من زملائه في الفريق، إلا أن لاعب خط الوسط واصل القيام بـ306 تمريرة ناجحة في البطولة - وهو أكبر عدد من التمريرات الناجحة التي يقوم بها لاعب كوري.