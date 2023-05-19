دوري الرديف: "الشباب" يقسو على "الوحدة" برباعية

يشار إلى أن الشباب اختتم مشواره في الدوري الرديف، بينما تبقّت مباراتان للوحدة، حيث يحل ضيفًا على الطائي، الأحد بعد المقبل، ويستضيف الفيحاء مطلع يونيو المقبل.