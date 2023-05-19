دوري الرديف: "الشباب" يقسو على "الوحدة" برباعية

حقق فريق الشباب فوزًا كبيرًا على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الدور الثاني من الدوري الرديف.
افتتح الإسباني سانتي مينا أهداف المباراة عند الدقيقة 15، وأضاف زميله عمار النجار الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط، وعاد المهاجم الإسباني للتسجيل مجددًا مسجلًا ثنائية متتالية في الدقائق (31-58).
ويعد هذا الفوز الأول للشباب بعد خسارتين متتاليتين أمام الفتح برباعية نظيفة، والاتفاق بهدفين دون رد، ويُعتبر الفوز الرابع للفريق في المسابقة من 12 مباراة، حيث خسر 6 مرات، وتعادل مرتين.
بهذه النتيجة يصعد الشباب إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة، فيما تراجع الوحدة إلى المركز الخامس بعد أن تجمّد رصيده عند 11 نقطة.
يشار إلى أن الشباب اختتم مشواره في الدوري الرديف، بينما تبقّت مباراتان للوحدة، حيث يحل ضيفًا على الطائي، الأحد بعد المقبل، ويستضيف الفيحاء مطلع يونيو المقبل.
الجدير بالذكر أن الدوري الرديف يلعب بمشاركة 7 فرق، هي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة، وذلك بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب" على أن تكون مبارياته مرادفة لمواجهات دوري روشن السعودي للفرق المشاركة بمجموع 42 مباراة في الموسم.