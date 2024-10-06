استعدادًا لمواجهتي اليابان والبحرين "الطريق إلى كأس العالم 2026".. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة

اختار المدير الفني روبرتو مانشيني التشكيلة التالية للمنتخب:

أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.