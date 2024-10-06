استعدادًا لمواجهتي اليابان والبحرين "الطريق إلى كأس العالم 2026".. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة

توافد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى مقر معسكرهم في محافظة جدة، استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف المنتخب السعودي في العاشر من شهر أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين. وستُقام كلتا المواجهتين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد حصة تدريبية مغلقة على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة" عند الساعة السادسة مساءً.
اختار المدير الفني روبرتو مانشيني التشكيلة التالية للمنتخب:
أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
يُذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.