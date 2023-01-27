دائرة الحكام: لا صحة لوجود ركلة جزاء لـ"رونالدو".. وهدف هلالي صحيح في مرمى أبها

قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة: إن هدف فريق الهلال الثالث في مرمى أبها الذي أحرزه "ماريغا" في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ هدف صحيح.
وكشفت الدائرة خلال استعراضها أهم الحالات التحكيمية في الجولة الـ14؛ أن الحكم لم يتّخذ القرار الصحيح، كما أن حكم الـVAR أخطأ في تقدير الحالة.
كما أكدت الدائرة صحة قرار الحكم في احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد في مواجهة الفيحاء، وصحة قراره بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر ضد الاتفاق.