دائرة الحكام: لا صحة لوجود ركلة جزاء لـ"رونالدو".. وهدف هلالي صحيح في مرمى أبها

قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة: إن هدف فريق الهلال الثالث في مرمى أبها الذي أحرزه "ماريغا" في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ هدف صحيح.