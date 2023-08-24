عرض ومحادثات لانضمام "محمد صلاح" لكتيبة الاتحاد 3 أعوام.. كم الراتب السنوي؟

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025 الذي انتقل إلى اللعب في صفوفه منذ يوليو 2017، قادمًا من نادي روما، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011.