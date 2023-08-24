عرض ومحادثات لانضمام "محمد صلاح" لكتيبة الاتحاد 3 أعوام.. كم الراتب السنوي؟

كشفت تقارير صحفية عن بدء مسؤولي الاتحاد محادثاتهم مع النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي "نيكولا شيرا"؛ فإن الاتحاد يُجري محادثاته لمحاولة التوقيع مع صلاح، بعقد حتى عام 2026 براتب 80 مليون يورو سنويًّا، للحصول على خدماته في الموسم الجديد.
كما ذكرت تقارير أخرى أن الاتحاد سيقدم نحو 100 مليون دولار للنادي الإنجليزي؛ لمحاولة إقناع مسؤوليه برحيل اللاعب.
وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025 الذي انتقل إلى اللعب في صفوفه منذ يوليو 2017، قادمًا من نادي روما، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.