من أجل مشروع الفئات السِنّية.. "الطائرة" يقلص عدد الأجانب والمواليد

وأكد " الزغيبي" أن مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب ولاعبين مواليد في الدوري الممتاز السعودي خلال الثلاثة مواسم الماضية حققت أهدافها وأحدثت نقلة ملموسة وحركت المياه الراكدة وجعلت الدوري أكثر إثارة وندية، وجاء الوقت لنجني ثمار برنامج التركيز على الفئات السنية ومشروع البراعم الكبير الذي اعتمد على اللاعبين طوال القامة والذين سيصلون في الموسم المقبل للفريق الأول ويحتاجون إلى إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة من خلال تقليص عدد اللاعبين الأجانب والمواليد.