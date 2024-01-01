من أجل مشروع الفئات السِنّية.. "الطائرة" يقلص عدد الأجانب والمواليد

قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024-2025 م إلى لاعبَيْن فقط ومشاركة لاعب مواليد واحد داخل الملعب مع اقتصار تسجيل اللاعبين المواليد على اللاعبين الذين سيستفيد منهم المنتخب ولم يسبق لهم المشاركة مع منتخبات بلادهم الأصل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس، برئاسة الدكتور خالد الزغيبي، واعتمد المجلس الحساب الختامي للاتحاد وميزانية عام 2024م وعدد من اللوائح المحدثة والآلية الجديدة لمسابقة كأس الاتحاد، وإطلاق رابطة الهواة.
وأكد " الزغيبي" أن مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب ولاعبين مواليد في الدوري الممتاز السعودي خلال الثلاثة مواسم الماضية حققت أهدافها وأحدثت نقلة ملموسة وحركت المياه الراكدة وجعلت الدوري أكثر إثارة وندية، وجاء الوقت لنجني ثمار برنامج التركيز على الفئات السنية ومشروع البراعم الكبير الذي اعتمد على اللاعبين طوال القامة والذين سيصلون في الموسم المقبل للفريق الأول ويحتاجون إلى إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة من خلال تقليص عدد اللاعبين الأجانب والمواليد.
وقال: "النتائج المتميزة التي حققتها المنتخبات في الفئات السنية خلال الثلاث مواسم الماضية تصادق على مشروع الاتحاد وهو الاهتمام بالفئات السنية بمواصفات عالية جداً من حيث طول القامة والتأسيس المتقن، ومع تقليص عدد اللاعبين الأجانب والمواليد سينضج هذا المشروع ونجني ثماره في المواسم المقبلة".