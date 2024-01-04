"الرياض" يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع بيدرو هنريكي مهاجم إنترناسيونال البرازيلي

تقدمت إدارة نادي الرياض بعرض رسمي لمسؤولي نادي إنترناسيونال البرازيلي للتعاقد مع مهاجم الفريق بيدرو هنريكي، خلال الموسم الشتوي الجاري.
وأفادت صحيفة "ge.globo" بأنه على الرغم من رغبة هنريكي فى الاستمرار مع إنترناسيونال بالفترة المقبلة، إلا أن مسؤولي النادي البرازيلي يقومون بتقييم العرض السعودي.
وذكرت تقارير أخرى خلال الساعات القليلة الماضية أن نادي الرياض قدم عرضاً لضم بيدرو بنظام الإعارة مع خيار الشراء، وأن مدرب الرياض، البرازيلي أودير هيلمان هو الذي طلب التعاقد مع لاعب إنترناسيونال.
وانتقل بيدرو هنريكي البالغ من العمر 33 عاماً، للعب بصفوف إنترناسيونال في أبريل 2022، قادماً من سيفاسبور التركي، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: قيصري سبور، وباوك، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 1.20 مليون يورو.