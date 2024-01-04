"الرياض" يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع بيدرو هنريكي مهاجم إنترناسيونال البرازيلي

وانتقل بيدرو هنريكي البالغ من العمر 33 عاماً، للعب بصفوف إنترناسيونال في أبريل 2022، قادماً من سيفاسبور التركي، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: قيصري سبور، وباوك، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 1.20 مليون يورو.