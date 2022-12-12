مع ختام الجولة الثامنة : طائرة الهلال في صدارة الدوري الممتاز .. والأهلي يحسم ديربي الغربية

واصل فريق الهلال تصدره ترتيب دوري جاهز للكرة الطائرة بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة مع نهاية منافسات الجولة الثامنة، وجاء الأهلي في المرتبة الثانية بـ 21 نقطة، ثم الابتسام في المرتبة الثالثة بـ 18 نقطة.