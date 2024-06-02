حتى الـ8 من يونيو الجاري ولأول مرة على أرض المملكة.. جدة تشهد غداً انطلاق بطولة العالم للبلياردو

وإلى جانب (13) لاعبًا من المملكة العربية السعودية، يشارك (14) لاعبًا من الولايات المتحدة الأمريكية، و(13) لاعبًا من الفلبين، و(8) لاعبين من الصين والصين تايبيه، و(6) لاعبين من ألمانيا، إضافة إلى (5) لاعبين من بريطانيا، و(4) لاعبين من الكويت وأستراليا، فضلًا عن (3) لاعبين من إسبانيا واليونان وبولندا، ولاعبين من سويسرا واليابان وفيتنام وألبانيا وهونغ كونغ والنرويج، علاوة على لاعب واحد من دول الإمارات والعراق وعمان وسوريا وقطر والبحرين، وليتوانيا وإستونيا وفنزويلا والدنمارك، وصربيا والنمسا وأريتيريا، فضلًا عن إيطاليا والبرتغال وكذلك هولندا وقبرص والبوسنة والهرسك وكندا ونيوزيلندا.