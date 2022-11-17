في كورنيش الدوحة.. البيت السعودي يُثري تجربة جماهير كأس العالم قطر 2022

يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم منطقة البيت السعودي، المقامة في كورنيش العاصمة القطرية الدوحة، على مساحة 18 ألف متر، في 20 نوفمبر، تزامنًا مع انطلاقة كأس العالم 2022، وتستمرّ حتى 18 ديسمبر المقبل؛ إذ تشتمل المنطقة على 10 أجنحة تقام فيها 21 فعالية، تهدف إلى إثراء تجربة المشجعين في المونديال، والتعريف بالثقافة السعودية، وكذلك دعم المنتخب السعودي في مهمته العالمية.