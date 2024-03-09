حافظ على المركز الثالث.. "فراس البريكان" يقود الأهلي لتجاوز التعاون

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته، وحقق انتصارًا ثمينًا أمام مضيفه التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، بقيادة الحكم "سامي الجريس".