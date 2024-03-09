حافظ على المركز الثالث.. "فراس البريكان" يقود الأهلي لتجاوز التعاون

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم صحوته، وحقق انتصارًا ثمينًا أمام مضيفه التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، بقيادة الحكم "سامي الجريس".
في الشوط الأول أضاع فراس البريكان فرصة التقدم لفريقه الأهلي "د27" بتسديدة في ظهر المدافع التعاوني.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع "45+1" تكفلت العارضة الأهلاوية بالتصدي لكرة لاعب التعاون محمد الكويكبي.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا "د63" أنقذ حارس مرمى الأهلي "إدوارد ميندي" مرماه من تسديدة لاعب التعاون "جوانكا" القوية، محولاً الكرة إلى ركلة زاوية.
ومن خطأ من دفاع التعاون في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر استثمر "البريكان" كرة وصلته داخل الصندوق، وسدد كرة أرضية زاحفة "د82" استقرت داخل شباك الحارس "مايلسون".
وبتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة الـ47 في المركز الثالث، وظل التعاون خامسًا برصيد 39 نقطة.