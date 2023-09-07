4 أسماء سعودية ضمن قائمة أعضاء الأولمبية الدولية.. تعرف عليها

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ أسماء أعضاء جميع لجانها العاملة بتواجد أربعة أسماء سعودية في ست لجان مختلفة، حيث استمرت عضوية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في لجنة الأرباح والشراكات التجارية (التسويق سابقاً)، وعضوية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في لجنة الشؤون العامة والتواصل المؤسسي (الشؤون العامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال الرياضة سابقاً)، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في لجنة المساواة بين الجنسين والتنوع والشمول، وعضوية سموها في اللجنة التنسيقية لأولمبياد بيرزبن 2032، إضافة إلى تعيين سموها أيضاً عضواً في لجنة الاستدامة والإرث، وتعيين عبدالعزيز بن أحمد باعشن في لجنة الرياضات الإلكترونية المنشأة حديثاً.