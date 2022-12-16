كأس العالم قطر 2022.. بين حُلم "المغرب" والإنجاز التاريخي محطة كرواتيا

يسعى ممثل العرب وإفريقيا، المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إلى صناعة التاريخ، حينما يواجه نظيره كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم قطر2022.