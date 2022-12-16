كأس العالم قطر 2022.. بين حُلم "المغرب" والإنجاز التاريخي محطة كرواتيا

يسعى ممثل العرب وإفريقيا، المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إلى صناعة التاريخ، حينما يواجه نظيره كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم قطر2022.
ويلتقي المنتخب المغربي نظيره كرواتيا عند السادسة من مساء اليوم السبت على أرض ملعب خليفة الدولي.
المغرب يخوض المواجهة محتفظًا بدخوله مربع الكبار في كأس العالم قطر2022، وفي حال تحقيقه المركز الثالث سيكون قد صنع التاريخ بوصفه أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذا المركز.
ووفق منهجية المدرب الوطني المغربي "الركراكي"، يناضل رفاق "حكيمي" وزياش والنصيري وبونو وأوناحي، وبقية الكتيبة؛ لتحقيق انتصار تاريخي، يُدوَّن في سِجل كأس العالم.
في المقابل يأمل رفاق "لوكا مودريتش" خطف جائزة المركز الثالث بعد أن كان وصيفًا لمونديال روسيا 2018!