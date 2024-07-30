أندية دوري روشن تعاود اهتمامها بنجم مانشستر يونايتد كاسيميرو

أفادت تقارير إعلامية بأن ناديين من أندية الدوري السعودي، يرغبان في إجراء محادثات مباشرة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن التعاقد مع الدولي البرازيلي كاسيميرو، خلال هذا الصيف.
ووفقًا لموقع TEAMtalk فإن ناديين من الدوري السعودي للمحترفين من المتوقع أن يعيدا النظر في المحادثات مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعب الوسط كاسيميرو هذا الصيف.
وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مانشستر يونايتد، سيواصل بيع عددٍ من لاعبيه، لأنهم بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يعني أن لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو لا يزال على قائمة المغادرين، خصوصًا مع استمرار الأندية في المملكة العربية السعودية في مراقبة البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا.
وأفاد الموقع يعد كاسيميرو هدفًا دائمًا للدوري السعودي، وأنه يرغب في الانتقال إليه لمواصلة مسيرته هناك، ومع ذلك، لم يطلبه أي نادٍ سعودي رسميًا أو يقدم عرضًا على الطاولة حتى الآن.
وأوضح موقع TEAMtalk أن وكيل لاعب يونايتد التقى بالفعل أندية مختلفة في الأسابيع الماضية (النصر والهلال والأهلي والقادسية) ولكن في الوقت الحالي، فقط الأهلي والقادسية طلبا معلومات إضافية، على الرغم من عدم وجود تحرك ملموس حتى الآن.