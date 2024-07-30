أندية دوري روشن تعاود اهتمامها بنجم مانشستر يونايتد كاسيميرو

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مانشستر يونايتد، سيواصل بيع عددٍ من لاعبيه، لأنهم بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يعني أن لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو لا يزال على قائمة المغادرين، خصوصًا مع استمرار الأندية في المملكة العربية السعودية في مراقبة البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا.