قائد النصر "رونالدو" يتصدر قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي تسديداً للكرة على المرمى

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي تسديداً للكرة على المرمى خلال 24 جولة من عمر المسابقة.
وتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الذي نجح في تسديد الكرة 53 مرة على المرمى وذلك بعد 24 جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
واحتل المركز الثاني الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال الذي قام بتسديد الكرة 39 مرة على المرمى، يليه بالمركز الثالث ماتيوس لاعب التعاون الذي نجح في تسديد الكرة 32 مرة على المرمى.
وجاء بالمركز الرابع أندرسون تاليسكا لاعب النصر الذي سدد الكرة 29 مرة على المرمى، بالتساوي مع كريم بنزيما لاعب الاتحاد.