قائد النصر "رونالدو" يتصدر قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي تسديداً للكرة على المرمى

واحتل المركز الثاني الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال الذي قام بتسديد الكرة 39 مرة على المرمى، يليه بالمركز الثالث ماتيوس لاعب التعاون الذي نجح في تسديد الكرة 32 مرة على المرمى.