المنتخب السعودي للتايكوندو يحصد الذهب في بطولة قطر الدولية

ومن جانبه، عبّر رئيس لجنة المنتخبات الأستاذ خالد جمهور عن فخره بما حققه المنتخب، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمل جماعي متكامل، وداعيًا إلى مواصلة البناء على هذا النجاح لتحقيق مزيد من المنجزات في الاستحقاقات المقبلة.