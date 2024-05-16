الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الأخدود في الجولة 32 من دوري روشن

واشتمل التدريب على اجتماع فني في قاعة الاجتماعات، ثم تدريبات وقائية في الصالة الرياضية، ثم انتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء مع المعد البدني، بعد ذلك تدريب الاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، فيما تركز التدريب بعد ذلك على الجانب التكتيكي والذي سينتهجه المدير الفني الإنجليزي "جيرارد " في مواجهة الأخدود.