تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق مهرجان الهجن في الطائف بجوائز 56 مليون ريال

وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، في تصريح صحفي: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على حرصه واهتمامه الكبيرَيْن بالقطاع الرياضي عامة، ورياضة الهجن على وجه الخصوص، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على رعايته الكريمة التي يفخر بها الجميع، وتجسد دعمه المستمر للقطاع الرياضي، وحرص سموه على دعم مختلف الرياضات، ومنها سباقات الهجن العريقة، سعيًا نحو تنميتها وتطورها؛ لما تمثله من أصالة وعراقة تاريخية لمملكتنا الحبيبة.. متمنيًا التوفيق للمشاركين كافة، ولمحبي رياضة الهجن".