تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق مهرجان الهجن في الطائف بجوائز 56 مليون ريال
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تنطلق غدًا السبت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وسينطلق المهرجان يوم غد بأشواط المرحلة التمهيدية، التي تستمر لمدة 12 يومًا متواصلة، وذلك على فترتَيْن، صباحية عند الـ 6:30 صباحًا، ومسائية عند الـ3:00 مساء، بعد أن أنهت اللجنة المنظمة كامل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان محافظة الطائف.
وتتجاوز قيمة جوائز النسخة الجديدة 56 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من مُلاك الهجن المحليين والدوليين من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول، في حين يستمر المهرجان لمدة 23 يومًا، وبعدد 610 أشواط، بواقع (360 شوطًا في المرحلة التمهيدية، و250 شوطًا في المرحلة النهائية).
وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، في تصريح صحفي: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على حرصه واهتمامه الكبيرَيْن بالقطاع الرياضي عامة، ورياضة الهجن على وجه الخصوص، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على رعايته الكريمة التي يفخر بها الجميع، وتجسد دعمه المستمر للقطاع الرياضي، وحرص سموه على دعم مختلف الرياضات، ومنها سباقات الهجن العريقة، سعيًا نحو تنميتها وتطورها؛ لما تمثله من أصالة وعراقة تاريخية لمملكتنا الحبيبة.. متمنيًا التوفيق للمشاركين كافة، ولمحبي رياضة الهجن".
من جهته، رفع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد -حفظه الله- على رعايته الكريمة لمهرجان ولي العهد للهجن، مؤكدًا أن هذه الرعاية هي مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي وشباب الوطن، ولرياضة الهجن بشكل خاص.
وكانت النسخ السابقة من المهرجان، الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2018، قد شهدت إقبالاً لافتًا من محبي رياضة الهجن في العالم.
ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.. وقد حقق عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، تدعم الموروث التراثي، وتعزز من الحفاظ عليه وتنميته؛ وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة. وتركز الفعاليات في نسخ المهرجان كافة على تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.