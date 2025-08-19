الاثنين انطلاق الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات بمشاركة قياسية

ويُختتم اليوم الافتتاحي في أوزبكستان حيث يستضيف ستاد قرشي المركزي منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي فريق كلية آيجان سكولارز العلماء التايلاندي مع نادي النصر السعودي بطل الدوري المحلي منذ تأسيسه عام 2022، في مواجهة مرتقبة تُعد من أبرز لقاءات الدور التمهيدي. كما يلتقي ناساف الأوزبكي مع آي بي إف النيبالي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.