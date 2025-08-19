الاثنين انطلاق الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات بمشاركة قياسية

تنطلق يوم الاثنين منافسات الدور التمهيدي لموسم 2025-2026 من دوري أبطال آسيا للسيدات، وسط مشاركة قياسية بلغت 19 فريقًا قُسّمت على خمس مجموعات مجمعة، على أن يتأهل ستة فرق فقط إلى دور المجموعات، وهي متصدر كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.
وتنضم هذه الأندية الستة إلى نخبة أندية القارة الست وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات السيدات 2024-2025، وهي: ملبورن سيتي (أستراليا)، سوون (كوريا الجنوبية)، طوكيو فيردي بيليزا (اليابان)، ووهان جيانغدا (الصين)، هو تشي منه سيتي (فيتنام)، وبام خاتون (إيران)، ليكتمل عقد 12 فريقًا في دور المجموعات المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.
ويشهد هذا الدور مشاركة أولى لخمسة اتحادات وطنية، وهي: كمبوديا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، غوام، قرغيزستان، ومنغوليا، إضافة إلى خمسة أندية أخرى تخوض ظهورها الأول آسيوياً، ما يعكس التوسع المتزايد في قاعدة المشاركة النسائية على مستوى القارة.
ويقص نادي الاتحاد الأردني شريط المنافسات في المباراة الأولى أمام ليون سيتي سايلرز السنغافوري على ستاد هانغ جيبات بماليزيا، بينما يلتقي كيلانا يونايتد الماليزي مع سديشور أسياغول. وفي لاوس، يخوض كاوشيونغ أتاكرز (الصين تايبيه) مواجهة أمام آر تي سي البوتاني، تليها مباراة نايغوهويانغ الكوري الشمالي أمام ماستر من لاوس.
أما المجموعة الأولى في ميانمار فتشهد لقاء آي إس بي إي أمام سترايكرز من غوام، فيما يواجه ستاليون لاغونا الفلبيني فريق خوفد ويسترن المنغولي. وفي كمبوديا يلتقي فنوم بينه كراون مع إيست بنغال الهندي في افتتاح المجموعة الخامسة.
ويُختتم اليوم الافتتاحي في أوزبكستان حيث يستضيف ستاد قرشي المركزي منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي فريق كلية آيجان سكولارز العلماء التايلاندي مع نادي النصر السعودي بطل الدوري المحلي منذ تأسيسه عام 2022، في مواجهة مرتقبة تُعد من أبرز لقاءات الدور التمهيدي. كما يلتقي ناساف الأوزبكي مع آي بي إف النيبالي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.