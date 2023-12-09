ظهير أيسر نادي النصر على رادار "فلامنغو" البرازيلي.. ومفاوضات صعبة متوقّعة

وأشارت إلى أن "تيليس" يعدُّ لاعبًا أساسيًّا في فريق المدرب "لويس كاسترو"؛ مما يعني أن مهمة ضمّه لن تكون سهلة، وسيحتاج مسؤولو فلامنغو إلى الاستعداد للتفاوض مع النصر على رسوم انتقال اللاعب، الذى كان قد وصل إلى النصر في صفقة بلغت قيمتها نحو 7 ملايين يورو.