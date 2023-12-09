ظهير أيسر نادي النصر على رادار "فلامنغو" البرازيلي.. ومفاوضات صعبة متوقّعة

كشفت صحيفة "Bolavip" عن استهداف فلامنغو البرازيلي التعاقد مع مواطنه "أليكس تيليس" لاعب فريق نادي النصر، خلال 2024، وذلك بعد نهاية مخيّبة للآمال للفريق البرازيلي في الموسم الماضي.
وذكرت الصحيفة أن ظهير أيسر نادي النصر أصبح على رادار فلامنغو؛ حيث أبدى "تيتى" مدربُ النادي البرازيلي موافقتَه على ضمّ "تيليس" لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.
وأشارت إلى أن "تيليس" يعدُّ لاعبًا أساسيًّا في فريق المدرب "لويس كاسترو"؛ مما يعني أن مهمة ضمّه لن تكون سهلة، وسيحتاج مسؤولو فلامنغو إلى الاستعداد للتفاوض مع النصر على رسوم انتقال اللاعب، الذى كان قد وصل إلى النصر في صفقة بلغت قيمتها نحو 7 ملايين يورو.
وانضمّ "أليكس تيليس"، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى النصر في يوليو الماضي، خلال الميركاتو الصيفي، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2025.
ويحتلُّ النصرُ حاليًّا وصافةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر.