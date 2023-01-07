في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. كأس ملك إسبانيا حصريًا على SSC لخمس سنوات

وأضاف وسيط هذه الصفقة ستيفن ريوم من شركة Media Sports Management في دبي: "يسعدنا أن نجمع بين الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وشركة الرياضة السعودية. ومع أكثر من 100 عام من التاريخ فإن بطولة كأس الملك تمثل واحدة من أكثر مسابقات الكأس الأوروبية إثارة وتاريخًا".