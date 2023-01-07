في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. كأس ملك إسبانيا حصريًا على SSC لخمس سنوات

وقعت RFEF اتفاقية لخمس سنوات مع شركة الرياضة السعودية للحصول على الحقوق الحصرية لبث كأس الملك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات SSC، ومنصة شاهد ابتداءً من موسم 22/23.
وقال كريستيان بير الرئيس التنفيذي لشركة الرياضة السعودية: "تحظى كرة القدم الإسبانية وكوبا ديل ري بتقدير كبير ولديها متابعون شغوفون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسعدنا أن نكون قادرين على تقديم هذه المنافسة المتميزة لجميع المشجعين في منطقتنا.
وأضاف وسيط هذه الصفقة ستيفن ريوم من شركة Media Sports Management في دبي: "يسعدنا أن نجمع بين الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وشركة الرياضة السعودية. ومع أكثر من 100 عام من التاريخ فإن بطولة كأس الملك تمثل واحدة من أكثر مسابقات الكأس الأوروبية إثارة وتاريخًا".