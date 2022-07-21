ترقب لانطلاق بطولة "غرب آسيا" للشباب لكرة الطائرة في القطيف

تنطلق غداً الجمعة النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للمنتخبات تحت 20 عامًا، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.
ويشارك في البطولة 10 منتخبات، قسمت إلى مجموعتين ، ضمت كل مجموعة خمسة منتخبات، حيث وضعت قرعة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، منتخب السعودية في المجموعة الثانية رفقة منتخبات، قطر والكويت وسوريا وفلسطين.
فيما جاء منتخب العراق للشباب، في المجموعة الأولى بجوار لبنان والإمارات والأردن والبحرين.
وبدأت مؤشرات الترقب والاثارة تتصاعد فى أروقة بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة، وذلك مع بدء المنتخبات المشاركة في التوافد لـ"المملكة العربية السعودية"، التي تستضيف البطولة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف خلال الفترة من الـ 22 من شهر يوليو الحالي وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل.
وكان المنتخب الأردني أول المنتخبات الواصلة، فيما تلته منتخبات الكويت والإمارات والبحرين وقطر والعراق، في الوقت الذي ينتظر أن تصل فيه باقي المنتخبات المشاركة مساء اليوم الخميس.
وتبذل لجنة العلاقات العامة جهوداً كبيرة جدًا من أجل تسهيل كافة إجراءات الوفود المشاركة في البطولة القارية، فقد انطلق عملها مبكرًا منذ إعلان استضافة المملكة لهذا الحدث، فيما يتواصل عملها بشكل يومي ومكثف منذ وصول أولى الوفود المشاركة وحتى مغادرة آخر الوفود أراضي المملكة.
وكان أعضاء اللجنة في استقبال المنتخبات التي توافدت مساء أمس الأربعاء، وحرصوا على توفير كافة متطلباتهم من مختلف النواحي.
وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية أمام المنتخب السوري على أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي أمام منتخب قطر.
وتم اعتماد مواليد 2003 للمشاركة في البطولة التي تعد الأقوى، نظرًا لمشاركة 10 منتخبات من المنطقة، باستثناء المنتخب العماني الذي اعتذر عن المشاركة.