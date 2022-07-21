ترقب لانطلاق بطولة "غرب آسيا" للشباب لكرة الطائرة في القطيف

وبدأت مؤشرات الترقب والاثارة تتصاعد فى أروقة بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة، وذلك مع بدء المنتخبات المشاركة في التوافد لـ"المملكة العربية السعودية"، التي تستضيف البطولة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف خلال الفترة من الـ 22 من شهر يوليو الحالي وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل.