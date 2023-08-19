"مدرب البرازيل" يستدعي نيمار: لم يكتب حتى الآن أفضل فصوله وسيلعب للهلال بكل طاقته

أكّد مدرب منتخب البرازيل، فرناندو دينيز، أمس الجمعة؛ أن النجم نيمار دا سيلفا الذي تم استدعاؤه لقائمة المنتخب لخوض المباريات الأولى ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهّلة لمونديال 2026، لم يكتب حتى الآن أفضل فصوله مع "الكناري".
وعلق دينيز مدافعًا عن نيمار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن القائمة، واصفًا إياه بأحد أفضل الموهوبين في تاريخ كرة القدم، ومن الصعب جدًّا أن يأتي مثله.
وأضاف: "نيمار يستحقّ التواجد مع المنتخب، هو موهبة نادرة في كرة القدم ومن الصعب أن تتكرّر، يستحقّ أن يكتب الفصل الأجمل والأفضل في تاريخه مع المنتخب البرازيلي، والذي أعتقد أنه لم يكتبه بعد".
وعن استدعاء اللاعبين من الدوري السعودي للعب مع منتخب السامبا؛ قال دينيز: "انتقال اللاعبين من أوروبا إلى السعودية هو شيء جديد على كرة القدم العالمية، بالنسبة لي معيار اختيار اللاعبين هو أداؤهم في الخارج، سواء كان في أوروبا أو السعودية أو أي مكان آخر، أداؤهم، خاصة مع المنتخب حين يتم استدعاؤهم، هو الأهم".
وأضاف المدرب: "نيمار أكّد لي أنه سيلعب بكل طاقته هناك كما كان عليه في أوروبا".