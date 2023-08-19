"مدرب البرازيل" يستدعي نيمار: لم يكتب حتى الآن أفضل فصوله وسيلعب للهلال بكل طاقته

وعن استدعاء اللاعبين من الدوري السعودي للعب مع منتخب السامبا؛ قال دينيز: "انتقال اللاعبين من أوروبا إلى السعودية هو شيء جديد على كرة القدم العالمية، بالنسبة لي معيار اختيار اللاعبين هو أداؤهم في الخارج، سواء كان في أوروبا أو السعودية أو أي مكان آخر، أداؤهم، خاصة مع المنتخب حين يتم استدعاؤهم، هو الأهم".