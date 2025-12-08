طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي بالرياض بمشاركة 4 أندية من نخبة الكالتشيو
أُعلن اليوم الإثنين عن طرح تذاكر مواجهات بطولة كأس السوبر الإيطالي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، وسط ترقّب جماهيري وإعلامي واسع.
وتُقام النسخة الـ38 من البطولة بمشاركة أربعة أندية إيطالية بارزة، هي: نابولي (بطل الدوري)، إنتر ميلان (الوصيف)، بولونيا (بطل الكأس)، وميلان (وصيف الكأس)، وذلك وفقًا للنظام الجديد المعتمد منذ عام 2023، بمشاركة أبطال ووصيفي الدوري والكأس.
وتنطلق مواجهات نصف النهائي يوم 18 ديسمبر، بلقاء يجمع نابولي وميلان عند الساعة العاشرة مساءً، فيما يلتقي بولونيا بإنتر ميلان في المباراة الثانية يوم 19 ديسمبر، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 22 من الشهر ذاته.
وتبدأ أسعار التذاكر من 70 ريالًا، ومتوفرة حاليًا عبر منصة "ويبوك".
يُذكر أن هذه هي المرة السادسة التي تستضيف فيها المملكة كأس السوبر الإيطالي، إذ أقيمت النسخة الأولى في جدة عام 2018 وتُوّج بها يوفنتوس، ثم تلتها نسخ أعوام 2019، 2022، 2024، و2025، وشهدت تتويج فرق لاتسيو، إنتر ميلان، وميلان في مناسبات مختلفة.