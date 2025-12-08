طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي بالرياض بمشاركة 4 أندية من نخبة الكالتشيو

يُذكر أن هذه هي المرة السادسة التي تستضيف فيها المملكة كأس السوبر الإيطالي، إذ أقيمت النسخة الأولى في جدة عام 2018 وتُوّج بها يوفنتوس، ثم تلتها نسخ أعوام 2019، 2022، 2024، و2025، وشهدت تتويج فرق لاتسيو، إنتر ميلان، وميلان في مناسبات مختلفة.