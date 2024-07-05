"يورو 2024": طموحات إنجلترا تصطدم بعقبة سويسرا.. وهولندا تأمل تكرار إنجاز 1988 على حساب تركيا

تُستكمل مساء اليوم السبت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا حتى الرابع عشر من يوليو الجاري، بمواجهتَين ناريتَين، لا تقبلان القسمة على اثنين؛ إذ سيلتحق الفائزان بمنتخبَي إسبانيا وفرنسا في المربع الذهبي.
يحتضن ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف في تمام الساعة السابعة مواجهة إنجلترا مع المنتخب السويسري (إحدى مفاجآت البطولة).
ويسعى المنتخب الإنجليزي لمواصلة مشواره في البطولة من خلال اقتلاع بطاقة التأهل من أجل المحافظة على مساعيه للتتويج بأول ألقابه الكبرى منذ تتويجه بكأس العالم 1966.
ويمتلك المدرب ساوثغيت مجموعة متميزة من اللاعبين الشبان القادرين على قيادة منتخب بلادهم إلى منصات التتويج، وتحقيق اللقب الأول الذي طال انتظاره كثيرًا بالنسبة للجماهير الإنجليزية.
وفي المقابل، يتطلع لاعبو سويسرا إلى المضي قُدمًا في مراحل خروج المغلوب من خلال تقديم أداء قوي، يساعد الفريق على الحصول على نتيجة جيدة لانتزاع بطاقة التأهل التاريخي للمرة الأولى للمنتخب إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية.
وتأمل سويسرا الإطاحة بمنتخب إنجلترا كما فعلت مع إيطاليا حاملة اللقب؛ إذ تمتلك منتخبًا منضبطًا تكتيكيًّا، ومنظمًا دفاعيًّا، وخط وسط قويًّا، وخط هجوم فعالاً، ويلعب الكرة القصيرة بين الخطوط.
يستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة برلين آخر مواجهات دور الثمانية، التي تجمع بين المنتخب الهولندي ونظيره التركي عند تمام الساعة العاشرة مساء.
ويأمل المنتخب الهولندي المنتشي بفوزه الكبير على رومانيا بثلاثية نظيفة في الدور ثُمن النهائي بمواصلة رحلته في البطولة؛ لتكرار إنجاز عام 1988.
ويسعى رونالد كومان، مدرب الفريق وأحد أبطال الإنجاز التاريخي الوحيد لفريق الطواحين في البطولة؛ لتقديم أداء يشفع للفريق؛ لخطف بطاقة التأهل الأخيرة في الدور ربع النهائي.
في حين يأمل المنتخب التركي أن تستمر رحلته، ويصعد للدور قبل النهائي مثلما حدث في نسخة 2008.
ويعول المدرب الإيطالي فينشينسو مونتيلا كثيرًا على الموهبة الشابة أرد غولر، لاعب ريال مدريد؛ لاقتلاع بطاقة العبور على الرغم من صعوبة المهمة.