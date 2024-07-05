"يورو 2024": طموحات إنجلترا تصطدم بعقبة سويسرا.. وهولندا تأمل تكرار إنجاز 1988 على حساب تركيا

تُستكمل مساء اليوم السبت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا حتى الرابع عشر من يوليو الجاري، بمواجهتَين ناريتَين، لا تقبلان القسمة على اثنين؛ إذ سيلتحق الفائزان بمنتخبَي إسبانيا وفرنسا في المربع الذهبي.