صحيفة "كولومبية": "أوسبينا" حارس "النصر" وجد في "السعودية" ما لم يره في "نابولي"

قالت صحيفة "elfutbolero" الكولومبية إن جماهير نادي النصر لم يتوقفوا عن الإشادة بالكولومبي ديفيد أوسبينا حارس الفريق وذلك على الشبكات الاجتماعية وفي جميع الأوقات.
وأضافت الصحيفة أنه في المملكة العربية السعودية، لا يتوقفون عن الإعجاب بديفيد أوسبينا، حيث إن التعليقات الإيجابية مستمرة للحارس، وهذا ما لم يره كثيراً في نابولي بإيطاليا.
وكان النصر قد تعاقد مع ديفيد أوسبينا في شهر يوليو الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين.
ويعد حارس نابولي السابق ومنتخب كولومبيا من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، فقد تصدر أوسبينا قائمة أكثر الحراس الكولومبيين قيمة سوقية وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" حيث بلغت قيمته 5 ملايين يورو.
ويستعد النصر لمواجهة نادي العدالة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.