صحيفة "كولومبية": "أوسبينا" حارس "النصر" وجد في "السعودية" ما لم يره في "نابولي"

وأضافت الصحيفة أنه في المملكة العربية السعودية، لا يتوقفون عن الإعجاب بديفيد أوسبينا، حيث إن التعليقات الإيجابية مستمرة للحارس، وهذا ما لم يره كثيراً في نابولي بإيطاليا.