في "بروفة الكأس".. النصر يعبر الخليج

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم مستضيفه الخليج بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت في ختام الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بقيادة الحكم عبدالله الخربوش.