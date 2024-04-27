في "بروفة الكأس".. النصر يعبر الخليج

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم مستضيفه الخليج بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت في ختام الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بقيادة الحكم عبدالله الخربوش.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان النصر الأكثر خطورة على مرمى الخليج، من خلال تسديدتَي "كريستيانو رونالدو" و"عبدالرحمن غريب" في الدقيقتين الـ17، والـ20.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة الـ54، أضاع خالد ناري فرصة التقدم للخليج.
وشهدت الدقيقة الـ68 حضور الفرح النصراوي من خلال الهدف الأول، عبر رأسية رائعة من "لابورت" بعد كرة مثالية وصلته من "بروزفيتش".
وأنقذ حارس النصر "أوسبينا" مرماه من هدف التعديل، حين تصدى لتسديدة لاعب الخليج محمد شريف في الدقيقة الـ78.
وبتلك النتيجة بقي النصر "وصيفًا" برصيد 71 نقطة، والخليج في المركز الـ11 بـ 35 نقطة.
ويلتقي الفريقان في نصف النهائي بكأس الملك الأربعاء المقبل في العاصمة الرياض.