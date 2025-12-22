نخبة آسيا.. الهلال يعزّز صدارته بعد تجاوز الشارقة الإماراتي

عزّز فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم صدارته لمجموعته الآسيوية بعدما عاد بفوز مستحق من خارج أرضه بتغلبه على نظيره الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب نادي الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.