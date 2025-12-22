نخبة آسيا.. الهلال يعزّز صدارته بعد تجاوز الشارقة الإماراتي

عزّز فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم صدارته لمجموعته الآسيوية بعدما عاد بفوز مستحق من خارج أرضه بتغلبه على نظيره الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب نادي الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
لم تفلح محاولات الهلال في هز الشباك خلال مجريات الشوط الأول رغم سيطرته على أغلب الأوقات، والتي مكنته من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنه فشل في الوصول إلى الشباك، لتأتي صافرة الحكم معلنة نهاية الشوط بنتيجة سلبية.
بدأ الهلال الشوط الثاني مهاجمًا بحثًا عن الوصول إلى مناطق مضيفه الشارقة، فسيطر على مجريات اللعب في وسط الميدان، وكان الأكثر خطورة، في حين اكتفى الفريق الإماراتي بإغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه وتراجع دفاعيًا في معظم فترات الشوط.
وأثمر الضغط الهلالي عن خطف هدف الأسبقية والانتصار الثمين عن طريق البرازيلي مالكوم، مستغلاً العمل المميز من البرتغالي كانسيلو، الذي توغل من الجهة اليمنى قبل أن يرسل تمريرة مميزة إلى مسجّل الهدف، الذي سددها مباشرة في الشباك في غفلة من المدافعين، وذلك في الدقيقة (80).
وشهدت الدقائق الأخيرة بعض المحاولات الهجومية لأصحاب الضيافة الذين بحثوا عن بصمة أخيرة لهم في اللقاء، حيث نجحوا في التسجيل، لكن الهدف أُلغي بقوة القانون بداعي التسلل، لينجح الهلال في تسيير الوقت لصالحه ويحافظ على تقدمه بهدف نظيف حتى صافرة النهاية التي أعلنت الفوز المستحق له.
بهذه النتيجة، حافظ الهلال على صدارته ترتيب أندية منطقة الغرب بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة من ست مباريات، بينما توقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط.