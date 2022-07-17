أخضر اليد يتطلّع للحفاظ على الصدارة عبر بوابة الكويت

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، يوم غد الاثنين 18 يوليو 2022م، مع نظيره المنتخب الكويتي، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب لحساب المجموعة الأولى، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة"، والمؤهلة لبطولة العالم "ألمانيا - اليونان 2023".